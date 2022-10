LPI-J: Kriminalitätsgeschehen

Weimar (ots) - Am Montagabend befand sich eine 31jährige Frau im Bereich eines Einkaufmarktes in Weimar-West. Möglicherweise aufgrund ihres Alkoholpegels schrie sie dort einen Hund an und beleidigte dessen Frauchen. Nachdem die Geschädigte daraufhin die Örtlichkeit verließ, befreite die 31jährige einen anderen angeleinten Hund, der sich daraufhin im Einkaufsmarkt auf die Suche nach seiner Besitzerin begab. Nachdem ...

mehr