LPI-J: Zu betrunken

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Wie am Dienstagnachmittag bekannt wurde, entwendete ein Unbekannter einen Bollerwagen. Dieser stand vor einem Wohnhaus in Weißenborn, an den Brandeichen. Im Anschluss entfernte sich der Langfinger in unbekannte Richtung. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

