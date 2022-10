LPI-J: Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz

Weimar (ots) - Am Sonntagabend, gegen 22:00 Uhr versuchten 3 unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Thomas-Müntzer-Straße einzubrechen. Hierzu betraten sie den Hinterhof des Grundstückes und traten die Kellertür ein. Offensichtlich wurden sie anschließend gestört, so dass sie in Richtung Richard-Wagner-Straße flohen. Eine Videoüberwachung am Haus konnte den Tathergang aufzeichnen. Die Polizeiinspektion Weimar sucht Personen, welche sachdienliche Angaben zu ...

mehr