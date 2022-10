Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Am 05.10.2022 gegen 12:00 Uhr fuhr eine Kradfahrerin auf der B7 von Jena kommend in Richtung Weimar. Im Bereich der Bushaltestelle Kötschau fuhr sie durch eine Fahrbahnausfräsung, welche ordnungsgemäss als Gefahrenstelle beschildert war. In der weiteren Folge stürzte die Frau und zog sich hierbei vermutlich eine Unterarmfraktur sowie eine Platzwunde an der Stirn zu. Sie wurde ins Klinikum Bad Berka verbracht.

