Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermisstenmeldung - Rücknhame

Saale-Holzland-Kreis/Jena (ots)

Der vermisste 17-Jährige aus Hermsdorf konnte am Dienstag in den Abendstunden wohlbehalten in Jena angetroffen werden. Die Polizei Saale-Holzland bedankt sich bei der Bevölkerung für die Mithilfe.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell