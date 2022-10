Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streitgespräch eskaliert

Kahla (ots)

Das Marktbrunnenfest lockte am Sonntag viele Menschen in die Innenstadt von Kahla. So besuchten auch zwei junge Männer die Veranstaltung, tranken Alkohol und unterhielten sich in geselliger Runde. Im Laufe des Abends schlug die Stimmung zwischen den Beiden um und man stritt sich. Schließlich schlug einer der Männer zu. Um die Situation zu deeskalieren schritten umherstehende Menschen ein, wurden aber zunächst ebenfalls Opfer der handfesten Auseinandersetzung. Insgesamt wurden vier Personen leicht verletzt, konnten aber nach einer ambulanten Behandlung noch vor Ort aus den ärztlichen Maßnahmen entlassen werden. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

