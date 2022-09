Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Gegen 15:50 Uhr ereignete sich in der Friedrich-Ebert-Straße ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw. Diese fuhren aus Richtung Meyerstraße kommend in Richtung Schopenhauer Straße. Aufgrund eines Rückstaues musste der vordere Pkw verkehrsbedingt halten. Der nachfolgende Pkw-Fahrer hielt ebenfalls an. Der Fahrer des dritten Pkw erkannte dies zu spät, fuhr auf seinen Vordermann auf und schob diesen auf das erste Fahrzeug. Personen wurden nicht verletzt. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

