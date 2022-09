Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Trunkenheit im Straßenverkehr

Weimar (ots)

Am 27.09.2022 gegen 21:05 Uhr meldete ein Zeuge einen Pkw auf der Landestraße zwischen Ramsla und Schwerstedt welcher in Schlangen- linien fuhr. Das Fahrzeug blieb letztendlich am Fahrbahnrand stehen und kam nicht weiter. Der Zeuge half dem Fahrer wieder auf die Fahrbahn. Als er merkte, daß der Fahrer augenscheinlich alkoholisiert war, versuchte er die Weiterfahrt zu verhindern, was ihm aber nicht gelang. Daraufhin folgte er dem Pkw und verständigte die Polizei. In der Schwerstedter Kirchgasse stieß der der alkoholisierte Fahrer gegen ein Tor und beschädigte dieses. Als der Fahrer rangierte, gelang es dem Zeugen, den Zündschlüssel abzuziehen. In der Folge rollte der Pkw gegen ein weiteres Fahrzeug, welches jedoch nicht beschädigt wurde. Der alkoholisierte Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Sein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,93 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Fahrzeugschlüssel zwecks Unterbindung der Weiterfahrt sichergestellt.

