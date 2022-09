Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bastelgeschick bringt Anzeige

Weimar (ots)

Gleich zwei Jugendliche gerieten mit ihren Mopeds gestern in Magdala in eine Verkehrskontrolle. Erst traf es kurz vor 20:00 Uhr einen 17-Jährigen Blankenhainer. Bei der Kontrolle von ihm und seiner Simson stellten die Beamten diverse Umbauten am Gefährt fest. Durch die dadurch gewonnene Leistungssteigerung reichte aber die Klasse seiner Fahrerlaubnis nicht mehr aus. Ähnlich erging es einem 15-jährigen Magdaler, der nur wenige Meter weiter kontrolliert wurde. Auch an seinem Moped wurden Umbauten vorgenommen, wodurch es sich nicht mehr um ein Kleinkraftrad, sondern um ein Leichtkraftrad handelte. Und auch er war lediglich im Besitz einer Fahrerlaubnis zum Fahren des Simson-Mopeds im ursprünglichen baulichen Zustandes. Gegen beide wurde ein Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

