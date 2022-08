Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auffälliges Fahrzeug festgestellt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Kurz nach 04 Uhr am Mittwochmorgen stellte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Saale-Holzland einen Pkw auf dem Radweg zwischen Mörsdorf und Kreuzstraße fest. Bei der Überprüfung des Kennzeichens dann stellte sich heraus, dass das Fahrzeug in der Nacht zu Dienstag in Ilmenau entwendet wurde. Die männliche Person auf dem Fahrersitz, nach eigenen Angaben sei er 35 Jahre, wies sich vorerst mit den Daten des eigentlichen Fahrzeughalters aus. Hier bestanden jedoch Zweifel, da der Halter wesentlich älter ist. Aufgrund der Gesamtumstände erfolgte die vorläufige Festnahme der Personen, dessen Identität im Nachgang geklärt wird. Die ersten Absprachen mit der zuständigen Staatsanwaltschaft liefen bereits. Die Festnahme wurde bestätigt. Das Fahrzeug indes wurde sichergestellt.

