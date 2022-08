LPI-J: Pkw zerkratzt

Jena (ots) - Als ein 27-Jähriger am Dienstagvormittag aus einem Linienbus ausstieg, stellte er fest, dass er seinen Rucksack im Bus vergessen hatte. Trotz sofortiger Information an den Nahverkehr konnte der Rucksack nicht aufgefunden werden. Augenscheinlich hatten sich Unbekannte dessen bemächtigt und sich unerkannt entfernt. Eine Anzeige wurde gefertigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

