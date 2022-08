LPI-J: Zwei Unfälle unter Beteiligung von Radfahrern

Jena (ots) - Nicht erfolgreich war ein Dieb in der Karl-Marx-Alle in Jena. Die 36-jährige Halterin eines Kleinkraftrades hatte ihr zweirädriges Gefährt ordnungsgemäß in einer Tiefgarage geparkt. Dienstagmittag musste sie aber feststellen, dass sich Unbekannte an ihrem Zweirad zu schaffen machten. Hierzu manipulierte der Täter am Zündschloss und beschädigte dieses. Auch wurde der Tankinhalt geleert. Zu einer Entwendung indes kam es nicht. Hinweise auf den Unbekannten ...

