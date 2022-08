LPI-J: Unfall beobachtet

Weimar (ots) - Am 25.08.2022 gegen 04:00 Uhr entwendeten ein oder mehrere unbekannte Täter einen in der Zöllnerstraße geparkten Pkw der Marke "Range Rover Sport", Farbe blau matt, Dach schwarz, schwarze Felgen mit roten Brems- sätteln. Der Halter wurde durch den Hersteller um 04.02 Uhr über den Eingang eines Diebstahl-Alarms in Kenntnis gesetzt, da war der Pkw bereits gestohlen. Vermutlich wurde die Fahrzeug-Elektronik und/oder das Keyless-Go-System manipuliert. Kurz ...

mehr