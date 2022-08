LPI-J: Unangepasste Geschwindigkeit

Jena (ots) - Ein 35-jähriger Ladendieb wurde am Donnerstagmittag auf frischer Tat erwischt. Der Mann betrat einen Einkaufsmarkt in der Naumburger Straße und packte diverse Lebensmittel in seine Jackentasche. In der Hoffnung, dass dies unbemerkt blieb, wollte er den Kassenbereich passieren, ohne die Ware zu bezahlen. Allerdings ging der Plan nicht ganz auf. Doch damit nicht genug. Der 35-Jährige ist kein Unbekannter in dem Supermarkt. Bereits in naher Vergangenheit hatte ...

