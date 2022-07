LPI-J: Rotlichtverstoß mit Folgen

Jena (ots) - Am Donnerstagabend ereignete sich in einer Einkaufspassage in der Wiesenstraße ein Ladendiebstahl. Der Täter entwendete zwei Flaschen Kräuterlikör in einer mitgeführten Tüte. Nachdem dieser den Kassenbereich passiert hatte, ohne die Ware zu bezahlen, wurde er durch den Ladendetektiv gestellt. Der Wert des Beutegutes beträgt zirka 15 Euro. Eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

mehr