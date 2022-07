Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti an Strandbar

Jena (ots)

Am Freitag, gegen 01:00 Uhr, wurde in der Johannisstraße in Jena die Sichtschutzmatte einer Strandbar mit pinker Farbe besprüht. Zwei Zeugen hatten hierbei drei Personen beobachtet, wie diese den Schriftzug "OSZDF" großflächig in einer Größe von 170 x 30 cm aufgebracht haben und die Polizei informiert. Bei dem Versuch der beiden Zeugen die Täter zu stellen, flüchteten diese. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen führten bisher nicht zur Ermittlung der unbekannten Täter. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Jena unter 036541-810 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell