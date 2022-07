Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verletzt nach Kollision mit Reh

Weimar (ots)

Vorsorglich wurde am Freitagmorgen ein 42-jähriger Moped-Fahrer ins Krankenhaus gebracht, nachdem er mit einem Reh kollidierte. Zwischen Hopfgarten und Utzberg kreuzte das Tier unvermittelt die Fahrbahn. Trotz Einleiten einer Gefahrenbremsung, konnte der Mann eine Kollision mit dem Tier nicht verhindern. Durch den Aufprall kam der Kleinkraftradfahrer zu Fall und zog sich Verletzungen am Bein zu, welche medizinisch versorgt werden mussten. Das Reh hingegen wurde so unglücklich getroffen, dass es noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag.

