LPI-J: In Wohnung eingebrochen

Weimar (ots) - In der Moskauer Straße wurde am Mittwochnachmittag der Fahrer eines E-Scooters einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des 46-jährigen Fahrers stellte sich heraus, dass dieser offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Auch bei der Nutzung eines E-Scooters gelten die gängigen Regeln, was den Konsum von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln angeht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

