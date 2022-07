LPI-J: Unter Drogen

Schmiedehausen (ots) - Am 06.07.2022, gegen 16:22 Uhr fuhr in Schmiedehausen ein 25jähriger beim Rückwärtsfahren mit seinem Kleintransporter gegen die Dachrinne eines Wohnhauses. Verletzt wurde hierbei glücklicherweise niemand. An der Dachrinne und an dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden. Der Kleintransporter war noch fahrbereit. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: ...

