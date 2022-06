Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ausbleibende Argumentationsgrundlage endet in Schlägerei

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 39-Jährigen und einem 37 Jahre alten Mann kam es am Montagabend vor einem Supermarkt in der Walter-Rathenau-Straße in Eisenberg. Beide Männer gerieten zuerst verbal aneinander. Nachdem allerdings die Argumentationsgrundlage ausging, wurde es körperlich und die Streithähne begannen sich zu schlagen. Nachdem der 37-Jährige dann kurzzeitig den Ereignisort verlassen hatte, kehrte er allerdings erneut zurück. Durch die eingesetzten Beamten, die eine Klärung des Sachverhaltes herbeiführen wollten, wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Der 39-Jährige kam diesem, trotz seiner über 3,9 Promille Atemalkohol, auch nach. Der 37-Jährige zeigte hingegen nicht so viel Einsicht. Nachdem ihm die Gewahrsamnahme angedroht wurde und er sich erneut weigerte von dannen zu ziehen, durfte er nun kurzzeitig Quartier in einer Zelle beziehen. Nachdem er seinen anfänglichen Alkoholrausch mit knapp 2 Promille etwas abgebaut hatte, durfte er in der Nacht aber wieder den Heimweg antreten.

