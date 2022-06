LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle

Weimar (ots) - Am 22.06.2022, zwischen 12:30 Uhr und 14:30 Uhr, überstiegen bislang unbekannte Täter mittels einer Leiter den Zaun zu einem Grundstück am Lützendorfer Weg in Weimar. An dem dort befindlichen Einfamilienhaus hebelten sie mittels unbekannten Werkzeug ein Fenster auf und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Hier wurden Schränke und Regale durchwühlt und Ehering, Armbanduhr, hochpreisiges Parfüm sowie eine Geldkassette entwendet. Die Einbrecher ...

mehr