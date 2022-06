Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch

Diebstahl

Weimar (ots)

Am 22.06.2022, zwischen 12:30 Uhr und 14:30 Uhr, überstiegen bislang unbekannte Täter mittels einer Leiter den Zaun zu einem Grundstück am Lützendorfer Weg in Weimar. An dem dort befindlichen Einfamilienhaus hebelten sie mittels unbekannten Werkzeug ein Fenster auf und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Hier wurden Schränke und Regale durchwühlt und Ehering, Armbanduhr, hochpreisiges Parfüm sowie eine Geldkassette entwendet. Die Einbrecher hebelten die Tür zu einem verschlossenen Zimmer auf und nahmen dort einen kleinen Tresor mit, in welchem sich Bargeld in Höhe von 15.000 Euro befand. Auch vor einer Sparbüchse machten die Diebe nicht halt. Der Gesamtwert des Diebes- gutes ist noch nicht bekannt. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 400 Euro.

