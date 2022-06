LPI-J: Helfer attackiert

Weimar (ots) - Ein Paar wurde am Dienstagnachmittag dabei beobachtet, wie es in einem Supermarkt in Weimar West alkoholische Getränke gleich in den mitgeführten Rucksack anstatt in den dafür vorgesehenen Einkaufswagen packte. Darauf angesprochen, stritten der 48-Jährige und seine 31-jährige Begleiterin die Tat ab. Ein vor Ort befindlicher Polizeibeamter konnte den Sachverhalt aber schnell auflösen - bei der Nachschau in dem Rucksack der beiden wurden die Getränke ...

