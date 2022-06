Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Silvesterrakete eine Wiese in Brand gesteckt

Eisenberg (ots)

Am Freitagnachmittag wurde durch einen 15-jährigen Jugendlichen eine Silversterrakete im Freibad abgefeuert. Dies wurde durch mehrere Badegäste beobachtet. Hierdurch wurde eine, an das Freibad, angrenzende Wiese in Brand gesteckt. Das Feuer breitete sich auf Grund der Trockenheit sehr schnell aus, so dass die Gefahr bestand, dass ein angrenzender Wald und ein angrenzendes Wohngebiet ebenfalls in Mitleidenschaft geraten könnten. Durch die eingesetzte Feuerwehr Eisenberg konnte jedoch schlimmeres verhindert und der Brand gelöscht werden. Gegen den 15-Jährigen wurde eine Anzeige wegen der Herbeiführung einer Brandgefahr gefertigt, welche fortfolgend durch die Kriminalpolizei Jena bearbeitet wird.

