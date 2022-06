Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsschilder gestohlen

Eisenberg (ots)

Am Samstagmorgen wurde die Polizei in Stadtroda darüber informiert, dass in der Saasaer Straße in Eisenberg Verkehrsschilder, welche die Umleitung nach Rauda ausweisen, fehlen. Tatsächlich waren die Kennzeichen abmontiert und entwendet worden. Die zuständige Firma wurde informiert. Eine neue Beschilderung soll zeitnah gestellt werden. Eine Anzeige wegen des Diebstahls wurde gefertigt. Da es in der jüngeren Vergangenheit vermehrt zu Diebstählen von Verkehrszeichen im Raum Eisenberg kam, bittet die Polizeiinspektion Saale- Holzland etwaige Zeugen für die Tat, sich bei der Polizei unter 036428-640 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell