LPI-J: Drogenrausch ohne Fahrerlaubnis

Weimar (ots) - Am Wochenende vom 10.-12.06.2022 findet das jährliche Brunnenfest in Bad Berka statt. Aus polizeilicher Sicht verliefen die bisherigen Veranstaltungen am Freitag und Samstag, welche den Charakter eines Volks- und Familienfest hatten, störungsfrei. Von Freitag zu Samstag wuchs die Teilnehmerzahl von circa 2000 auf in der Spitze 3500 an. Ein Großteil der Besucher hielten sich im "Ravegarten" auf. Im Rahmen der polizeilichen Streifen gemeinsam mit dem ...

mehr