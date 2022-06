LPI-J: Zeugen gesucht nach Pkw-Diebstahl

Apolda (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 03.06.2022 und dem 07.06.2022 wurden von insgesamt sieben Parklaternen in der Herressener Promenade in Apolda die Stromkabel herausgetrennt. Zurzeit finden dort Bauarbeiten zur Setzung neuer Laternen statt. Die Stromkabel wurden durch die Arbeiter am 03.06.2022 in die Hülsen eingeführt und sollten am 07.06.2022 ordnungsgemäß angeschlossen werden. Die Kabel waren in der ...

mehr