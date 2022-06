Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kupferkabel der Parkbeleuchtung gestohlen

Apolda (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 03.06.2022 und dem 07.06.2022 wurden von insgesamt sieben Parklaternen in der Herressener Promenade in Apolda die Stromkabel herausgetrennt. Zurzeit finden dort Bauarbeiten zur Setzung neuer Laternen statt. Die Stromkabel wurden durch die Arbeiter am 03.06.2022 in die Hülsen eingeführt und sollten am 07.06.2022 ordnungsgemäß angeschlossen werden. Die Kabel waren in der Zwischenzeit frei zugänglich, so dass die Täter diese abtrennen und entwenden konnten. Insgesamt wurden ca. 25 Meter Kupferkabel gestohlen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei unter 03644/541-0 entgegen.

