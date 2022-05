Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland

Jena (ots)

Auf parkenden Pkw aufgefahren und Beifahrerin leicht verletzt

Am Freitagvormittag befuhr eine 83jährige Skodafahrerin das Wohngebiet am Lohmholz in Stadtroda. Aufgrund von Gegenverkehr lenkte sie ihr Fahrzeug nach rechts und fuhr hierbei auf einen parkenden Pkw auf. Ihre 82jährige Beifahrerin verletzte sich leicht. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

