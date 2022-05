LPI-J: Eigentümer gesucht

Apolda (ots) - In der Brandesstraße, in Apolda touchierte am 09.05.2022, gegen 08:45 Uhr ein Rettungswagen im Rahmen einer Einsatzfahrt mit dem Außenspiegel eines dort parkenden Ford Transit. Nachdem der Patient sicher in das örtliche Krankenhaus überführt wurde, informierte der Rettungsdienst die Polizei zu dem Unfall. Verletzt wurde hierbei niemand. Beide Kfz waren noch fahrbereit. Am Ford entstand ein Sachschaden ...

