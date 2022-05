Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mitarbeiter der Müllabfuhr angefahren

Liebstedt (ots)

In Liebstedt stieß am 09.05.2022, gegen 08:50 Uhr eine 21jährige VW-Fahrerin mit einem Mitarbeiter der Müllabfuhr zusammen. Der 62jährige Mitarbeiter wollte zur Beladung des Müllautos die Straße überqueren. Dabei übersah er das heranfahrende Fahrzeug und stieß mit dessen rechten Außenspiegel zusammen. Der 62jährige erschrak, schritt zur Seite, knickte um und fiel. Er zog sich leichte Verletzungen am rechten Fuß und am linken Ellenbogen zu. In ein Krankenhaus musste er nicht gebracht werden.

