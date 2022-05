Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: In Bauhausuni eingebrochen

Weimar (ots)

Nicht ganz unerheblicher Sachschaden wurde im Zeitraum des zurückliegenden Wochenendes in einem eingemieteten Büro in der Weimarer Bauhaus-Uni verursacht. Mittels einem Feuerlöscher wurde zunächst die Tür zu dem Büro aufgebrochen und in der Folge ein in dem Büro befindlicher Tresor. Da dieser jedoch leer war, verließen der oder die Täter ohne Beute den Tatort.

