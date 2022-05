Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Ein Pkw-Fahrer befuhr am 03.05.2022 gegen 13:10 Uhr die Kranichfelder Straße in Tannroda, als er ein lautes Geräusch, ausgehend vom Pkw, hörte. In der Folge zog das Fahrzeug plötzlich nach rechts, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte im angrenzenden Straßengraben mit einer Mauer. Durch den Aufprall drehte sich der Pkw und stieß mit dem Heck gegen einen Metallzaun. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro, der Schaden am Zaun beläuft sich auf 500 Euro. Der Fahrer erlitt durch den Unfall einen Schock und wurde zur Untersuchung ins Klinikum Blankenhain verbracht.

