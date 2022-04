LPI-J: Fahren unter Alkoholeinfluss

Wickerstedt (ots) - Am 12.04.2022, zwischen 15 Uhr und 18:40 Uhr, fuhr ein unbekanntes Fahrzeug in Wickerstedt gegen einen in seiner Einfahrt parkenden VW Passat und entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfallverursacher sind nicht bekannt. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: ...

