Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zu wenig Abstand

Weimar (ots)

Eine 72-jährige Frau war am Dienstagvormittag in ihrem Toyota auf der B85 aus Richtung Buttelstedt kommend unterwegs. In Daasdorf musste die Frau anhalten, weil sie nach links abbiegen wollte und hierzu erst den Gegenverkehr durchlassen musste. Der Fahrer, der den Lkw hinter ihr fuhr, erfasste zwar die Situation, konnte aber nicht mehr rechtzeitig zum Stehen kommen. Durch den Aufprall auf den Wagen wurde die Fahrerin leicht verletzt. Zur ärztlichen Versorgung wurde sie in ein Krankenhaus verbracht. Bis zur Räumung der Fahrbahn war diese kurzzeitig gesperrt.

