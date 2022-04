Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wohnanhänger gefunden

Weimar (ots)

In Mellingen fiel einem Zeugen gestern Morgen ein abgestellter Wohnanhänger auf. Beim Blick auf das Kennzeichen wurde er ein erstes Mal stutzig. Hier schien es sich um eine Fälschung zu handeln. Zudem erinnerte er sich an einen Post aus Sozialen Medien, in welchem von einem gestohlenen Camper die Rede war. Erste Ermittlungen der verständigten Polizeibeamten bestätigten den Verdacht. Zum einen handelte es sich bei den angebrachten Kennzeichen um eine Totalfälschung und zum anderen war der Wagen tatsächlich Ende März nahe Meerane entwendet worden. Großen Schaden richteten der oder die Täter zum Glück nicht an; es wurden lediglich Dinge des täglichen Bedarfs entwendet. Bis zum Abschluss der Spurensicherung traf der Eigentümer in Thüringen ein und konnte seinen Wagen wieder mitnehmen.

