LPI-J: Möbeltransporter überladen

Am Samstagmittag kontrollierten die Beamten einen 34-jährigen Fahrzeugführer in der Rudolstädter Straße in Blankenhain. Der Drogentest verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und die Weiterfahrt untersagt.

