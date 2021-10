Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1465) Verkehrslagemeldung anlässlich DFB-Pokalspiel am Dienstag (26.10.2021) in Nürnberg

Am Dienstag (26.10.2021) findet im Nürnberger Max-Morlock-Stadion das DFB-Pokalspiel zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem Hamburger SV statt. Die Polizei gibt Verkehrshinweise.

Bereits am Montag (25.10.2021) ist die Herzogstraße ab der Bayernstraße wegen einer Langzeitbaustelle in der Bayernstraße dauerhaft gesperrt. Sämtliche Parkmöglichkeiten für die Besucher des Fußballspiels in der Zeppelinstraße und rund um die Steintribüne stehen deshalb nicht zur Verfügung, weshalb es teilweise zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen kann.

Aus diesem Grund sollten individuell anreisende Heimfans, die bisher üblicherweise im Bereich Zeppelinstraße / Steintribüne geparkt haben, dem Verkehrsleitsystem zur Großen Straße folgen.

