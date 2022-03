Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Durch Verkehrsunfall leicht verletzt

Sollstedt (ots)

Eine Frau wurde am Donnerstagfrüh bei einem Verkehrsunfall ohne weitere Beteiligte leicht verletzt. Die 39-jährige Fahrerin war gegen 06.45 Uhr allein mit einem Opel auf der Landstraße 2049 aus Richtung Sollstedt in Richtung Rehungen unterwegs. Dabei kam der Opel aus bisher ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug. Die 39-Jährige verletzte sich leicht, wurde jedoch vorsorglich zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Am Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden und durch den Unfall wurde ein Verkehrszeichen beschädigt. Der Gesamtschaden könnte sich nach ersten Schätzungen auf ca. 9000 Euro belaufen.

