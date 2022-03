Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ohne Versicherung

Weimar (ots)

Bereits am zweiten Tag in Folge wurde am Donnerstagvormittag in der Schwanseestraße ein 33-jähriger Mann festgestellt, der auf seinem E-Scooter unterwegs war. Wie am Tag zuvor hatte er das Fahrzeug immer noch nicht versichert. Erneut wurde gegen den Weimarer ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

