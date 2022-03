Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: aufgeflogen

Jena (ots)

Aufgeflogen ist am Mittwochabend eine Ladendiebin in einem Einkaufsmarkt in der Karl-Marx-Allee in Jena. Der vor Ort befindliche Ladendetektiv konnte die 28-Jährige dabei beobachten, wie sie diverse Waren im Wert von über 200,- Euro in ihre Taschen steckte. Da ihr Bezahlwille nicht vorhanden war, wurde die Frau, nach Verlassen des Kassenbereichs, gestellt. Nunmehr erwartet sie eine Anzeige.

