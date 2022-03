LPI-J: Kurioses Verschwinden

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Als ein 32-Jähriger am Mittwochmorgen zu seinem Pkw kam, fand er diesen beschädigt vor. Unbekannte hatten den Volvo, welcher in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Hermsdorf abgestellt war, mittels einem unbekannten Gegenstand an der linken Fahrzeugseite zerkratzt. Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. Auch liegen aktuell keine Hinweise auf die Täter vor. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

