Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Unbekannte beschädigen Auto und flüchten

Warendorf (ots)

Unbekannte haben am Mittwoch (07.04.2021) das Auto einer 41-Jährigen in Beckum beschädigt.

Die Beckumerin hatte ihren schwarzen VW zwischen 11.20 Uhr und 13.10 Uhr auf der rechten Seite an der Straße Martinsring Richtung Alter Hammweg abgestellt. Als die 41-Jährige zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie auf beiden Fahrzeugseiten Beschädigungen durch lange Lackkratzer fest. Der oder die Verursacher sind geflüchtet.

Wer kann Angaben zu den Verursachern machen oder hat verdächtige Personen in der Nähe des Autos gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell