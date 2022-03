Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gelüftet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Über eine offenstehende Fensterscheibe wurde am Montagmittag die Polizei in Hermsdorf informiert. Ein Zeuge stellte bei einem Skoda, der am Grünstädter Platz abgestellt war, fest, dass die Fensterscheibe der Beifahrerseite geöffnet war. Der Fahrzeughalter konnte ausfindig und über den Umstand informiert werden, bevor Wertgegenstände aus dem Pkw entwendet werden konnten. Der Rentner hatte lediglich vergessen die Scheibe zu schließen, sodass es nicht zu einer strafbaren Handlung gekommen ist.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell