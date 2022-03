Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erfolglose Paketboten

Jena (ots)

Einen versuchten Einbruch nahmen Polizeibeamte am Montag in der Ebertstraße in Jena auf. Ein Zeuge meldete, dass Unbekannte versuchten die Nebentür eines Postlagers gewaltsam zu öffnen. Vor Ort bestätigte sich der Verdacht. Zwar wurden keine Hebelspuren festgestellt, allerdings haben Unbekannte aber augenscheinlich versucht mittels körperlicher Gewalt sich Zutritt zu verschaffen, indem sie durch Ziehen versuchten die Tür zu öffnen. Dies gelang aber nicht, sodass lediglich ein Sachschaden an der Tür, in Höhe von etwa 50 Euro, entstanden ist.

