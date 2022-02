Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auf und davon

Jena (ots)

Zwei Langfinger haben am Donnerstagmittag in einem Supermarkt in der Dornburger Straße in Jena zugeschlagen. Ein unbekannter Mann und seine weibliche Begleitung befüllten den mitgeführten Rucksack mit diversen Leckereien. Doch anstatt sich an der Kasse anzustellen und die waren zu bezahlen, entschlossen sich die beiden Unbekannten, lieber einfach so den Kassenbereich zu passieren, ohne für die Lebensmittel aufzukommen. Ein Mitarbeiter bekam dies mit und verfolgte die beiden Diebe auch noch, bis er sie aus den Augen verlor. Auch eine Nachbereichsüberprüfung brachte kein Erfolg. Der entwendete Warenwert wird auf mindestens 30 Euro geschätzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell