Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hilfe eindeutig abgeschlagen

Jena (ots)

Lediglich ihre Hilfe anbieten wollte eine Frau am Donnerstagmorgen in Jena. Als die Autofahrerin auf der Rudolstädter Straße unterwegs war, sah sie an der Einmündung zur Ammerbacher Straße einen Radfahrer im Gleisbett der Straßenbahn liegen. Aus Sorge hielt die Frau an und fragte, ob sie helfen könne. Plötzlich sprang der unbekannte Mann auf, beschimpfte die Frau, schlug mehrfach auf die Motorhaube und trat zum Schluss auch noch gegen den rechten Außenspiegel des Fahrzeugs. Hierdurch verursachte der Unbekannte einen Sachschaden von geschätzten 400 Euro. Ob der Mann das Hilfsangebot missverstand oder missverstehen wollte, konnte noch nicht geklärt werden, da er sich anschließend entfernte und im Nahbereich nicht mehr festgestellt werden konnte.

