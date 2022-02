Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Apolda (ots)

Zu einem Parkplatzrempler kam es am Samstag, 19.02.2022 gegen 11 Uhr. Auf dem Gelände eines Baumarktes in der Jenaer Straße in Apolda stellte eine 54-jährige Frau ihren PKW ab, zog jedoch die Handbremse nicht ausreichend an. In der Folge rollte das Fahrzeug rückwärts schräg gegen ein anderes dort geparktes Auto. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 1250 Euro. Verletzt wurde niemand.

