Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Stromzählerdiebstahl und illegale Nutzung

Gotha (ots)

Ein eher selten auftretendes Delikt wurde am gestrigen Nachmittag durch die Stadtwerke Gotha Netz gemeldet. In der Lassallestraße meldeten Mitarbeiter des Netzversorgers, dass zwei Stromzähler rechtswidrig eingebaut und womöglich dadurch elektrische Energie illegal entzogen werde. Die hinzugerufenen Einsatzbeamten der Gothaer Polizei nahmen die Ermittlungen auf. Hierbei konnte festgestellt werden, dass die beiden verbauten Stromzähler zuvor durch ein oder mehrere unbekannte Täter aus einem leerstehenden Gebäude in der Steinstraße ausgebaut und entwendet wurden. Ebenso bestätigte sich der Verdacht, dass die beiden entwendeten Zähler zum Entziehen elektrischer Energie missbräuchlich genutzt wurden. Schlussendlich wurden die Stromzähler durch Mitarbeiter der Stadtwerke Gotha wieder ausgebaut und durch die Polizei entsprechende Strafverfahren gegen die unbekannten Täter eingeleitet. Der entstandene Schaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise zum Diebstahl der Zähler und zum Entziehen der elektrischen Energie werden durch die Polizei in Gotha unter dem Az. 0256635/2021 entgegengenommen. (rz)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell