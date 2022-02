Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kellereinbruch in Jena-Nord

Jena (ots)

Am Samstag, den 05.02.2022 gegen 15:30 Uhr wird die Jenaer Polizei zu einem Kellereinbruch in der Merseburger Straße gerufen. Der oder die Täter verschaffen sich auf unbekannte Art und Weise Zutritt zum Untergeschoss des Mehrfamilienhauses. Anschließend wird an der Verriegelung zum Kellerverschlag durch ein unbekanntes Werkzeug gehebelt, wodurch diese beschädigt wird. Nach erster Inaugenscheinnahme wurde nichts entwendet. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei in Jena unter der Telefonnummer 03641-810 entgegen.

